Un temps annoncé en Ligue 1, le portier de l’Ajax a finalement choisi de rejoindre l’Inter Milan la saison prochaine.

André Onana ne renouvellera pas son contrat avec l’Ajax Amsterdam et en signera un nouveau dans les prochains jours… avec l’Inter Milan. C’est ce qu’affirme ce mercredi le journaliste italien Giacomo Iacobellis, de chez Tuttomercatoweb. Le gardien de but camerounais aurait trouvé un accord total avec l’Inter pour rejoindre le champion de Serie A en titre à partir du 1er juillet 2022. Onana arrivera en tant qu’agent libre, tandis que Samir Handanovic, l’actuel gardien de but des Nerazzurri, a un contrat qui expire en juin 2022.

Une occasion en or qui s’envole pour l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco et l’OGC Nice, les trois clubs français à l’affut sur le dossier.