A l’issue de la large victoire du PSG face à Rennes (3-0), samedi soir en Ligue 1, le milieu de terrain espagnol Ander Hererra a évoqué sans détour l’union sacrée des joueurs autour de Thomas Tuchel, illustrée par cette rencontre parfaitement contrôlée malgré les très nombreux absents (Neymar, Mbappé, Verratti, Icardi, Bernat, Kimpembe, etc).

« J’ai joué 11 ou 12 saisons comme professionnel, je n’ai jamais vu une équipe qui lâchait son coach. On est avec lui, bien-sûr. On a fait une saison fantastique, on a un groupe fantastique », a affirmé Herrera au microt de Canal+. Quelques minutes plus tôt, Angel Di Maria, auteur d’un doublé, avait tenu des propos similaires. Leonardo est prévenu : le vestiaire ne lâchera pas l’entraîneur allemand.