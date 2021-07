Ancienne légende de l’Olympique de Marseille, Chris Waddle trouve que le Paris Saint-Germain a fait le bon choix en recrutant gratuitement Gianluigi Donnarumma lors de ce mercato.

« On comprend vite pourquoi quand on le voit. Sa présence dans les cages, il a l’air d’un géant, il sort et il capte les ballons, il est très bon sur sa ligne malgré sa grande taille. C’est juste un gardien tout terrain et, pour Paris, comme je l’ai dit, c’est une superbe affaire même s’il va leur couter surement entre 20 et 25 millions d’euros. » A déclaré l’Anglais dans un entretien accordée à « l’Equipe. »