Ancien entraîneur des deux Olympiques, Marseille et Lyon, Rudi Garcia n’est plus entraîneur de football pour le moment. En effet, il y a quelques jours les téléspectateurs ont pu le découvrir sur le petit écran en tant que consultant pour la Ligue des champions sur « Canal+. »

Oui mais voilà ! Aujourd’hui Rudi Garcia pourrait déjà dire au revoir à ce nouveau rôle et partir très loin de la France. Ce lundi soir « BeIN Sports » précise que le coach tricolore est proche de s’engager avec un club d’Arabie Saoudite. Il s’agirait d’Al Nassr d’Al-Riyadh comme l’explique la chaîne qui reprend une info « d’Al Jazeera. » Le club saoudien cherche un nouvel entraîneur et le profil de Garcia semble plaire aux propriétaires. Sixième l’année dernière de son championnat local, le club saoudien n’a pas prolongé le contrat de Mano Menezes et est désormais sans entraineur. S’il venait à rejoindre cette nouvelle écurie, il y retrouverait Ahmed Musa, Nordin Amrabat ou encore Vincent Aboubakar qui évoluent au pays. Affaire à suivre…