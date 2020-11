Moise Kean, avec quatre buts en deux matchs avec le PSG, fait l’unanimité. Prêté par Everton, le joueur ne devrait pas rester en France la saison prochaine mais bel et bien retourner en Angleterre.

« Je n’ai pas parlé avec lui, mais je l’ai vu marquer quatre buts en deux matchs. C’est une bonne chose, pour le PSG, pour lui et aussi pour nous. On a décidé de le laisser filer en prêt, pour qu’il puisse jouer plus, pour avoir ces opportunités. Il montre sa qualité et sera de retour la saison prochaine » a déclaré l’entraîneur d’Everton Carlo Ancelotti en conférence de presse. Une déclaration qui ne laisse aucun doute : l’entraîneur ne laissera pas son joueur au PSG l’an prochain et le récupérera dans ses rangs coûte que coûte.

De nombreux médias parlaient pourtant d’une option d’achat à environ 20 M€ pour le joueur. Ça promet un beau feuilleton au prochain mercato !