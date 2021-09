Voici les premiers moots de l’ultime recrue de l’été de l’Olympique de Marseille, prêté par Schalke 04.

« Je ressens énormément de fierté. N’importe quel joueur de football rêverait de porter les couleurs de l’OM. On sait la ferveur qu’il y a ici. C’est un honneur pour moi revêtir ce maillot. La motivation, on ne va pas la chercher bien loin quand l’Olympique de Marseille s’intéresse à vous. On n’y réfléchit pas à deux fois. C’est un très grand club français avec une superbe équipe, un palmarès et, surtout, un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs (…) C’est une grosse équipe avec énormément de talent, des jeunes aussi et insouciants. Pouvoir jouer aux côtés de grands joueurs comme ça, ça va être un réel plaisir. J’ai déjà hâte d’y être. »

« Humainement, je suis devenu quelqu’un de responsable et de très mature par rapport à il y a quelques années. Surtout cette rigueur allemande que j’ai apprise au quotidien, c’est très différent de la mentalité française et je pense que ça va m’aider énormément sur la suite de ma carrière. »