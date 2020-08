Bien qu’annoncé sur le départ, Serhou Guirrassy a tout de même joué avec Amiens ce samedi lors de la première journée de Ligue 1 contre Nancy. C’est même lui qui a inscrit le seul but de la rencontre. Mais au micro de Telefoot après la rencontre, Serhou Guirassy a fait part de son souhait de quitter le club.

“Je ne peux pas en dire plus sur mon avenir, mais j’espère que je serai Rennais. Pour l’instant, je suis Amiénois et je donnerai tout tant que je suis là, comme ce samedi“, a-t-il déclaré. Son entraîneur Luka Elsner l’a félicité pour son état d’esprit : “ Il n’avait pas forcément besoin de jouer. Il l’a fait pour l’équipe, pas pour lui-même. Il a montré la voie aux jeunes, il a démontré ce qu’est un vrai professionnel. Il est venu frapper à ma porte et il m’a dit qu’il était disponible pour jouer. Je n’ai pas hésité une seule seconde.”

Le transfert de Guirassy a Rennes (“imminent” selon les spécialistes), est évalué à 20M€