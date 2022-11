Malgré l’exclusion de Jordan Amavi en fin de rencontre, Getafe s’est imposé sur la pelouse de la lanterne rouge de Liga, Elche (1-0).

Courte victoire, mais victoire quand même pour Getafe dans ce match de clôture de la 12e journée de Liga. Face à Elche, bon dernier du classement et rare équipe à ne pas compter la moindre victoire cette saison, les joueurs de Getafe auront dû attendre le retour des vestiaires pour voir Enes Ünal (53′) ouvrir le score. Ce sera d’ailleurs le seul et unique but de la rencontre, marquée par l’exclusion de l’ancien Marseillais Jordan Amavi (78′) à un quart d’heure du coup de sifflet final.

Mais même à 10 contre 11, Getafe va conserver son petit but d’avance. Avec cette victoire, le club madrilène remonte à la 14e place du classement.