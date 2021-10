Face au PSG, le LOSC a réalisé une prestation plus qu’aboutie. Les Dogues ont dominé leur sujet, ont eu les occasions mais n’ont pas su faire le break quand il le fallait. Devant à la pause, Lille a fini par craquer. Les Parisiens en ont profité et l’ont emporté à domicile en ouverture de la 12ème journée de Ligue 1. Un scénario cruel que regrette tout particulièrement Amadou Onana.

Onzième en Ligue 1 avec 15 petits points au compteur, le LOSC pensait ramener une victoire de prestige du Parc des Princes avant que les Parisiens n’inversent le cours du jeu. Les Dogues s’enlisent en milieu de tableau, loin de leurs ambitions initiales, un constat qui agace Amadou Onana: « On est frustré, c’est logique. On a dominé la plus grosse partie du match. On a les occasions en première période, mais on ne les termine pas et on se fait punir. C’est le PSG, on sait comment ils sont…« , a déclaré Amadou Onana au micro de Prime Video.