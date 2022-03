Double buteur avec la Juventus ce week-end lors du succès 3 buts à 1 contre la Sampdoria, Alvaro Morata arrive à la fin de son prêt. Le buteur espagnol souhaite rester en Italie et il envoi un message à la direction turinoise.

Prêté jusqu’à la fin de la saison par l’Atletico Madrid, l’avant-centre ibérique envisage de poursuivre sa carrière en Italie et il fait passer un message à l’état-major italien. « Cela ne dépend pas de moi, à mon grand regret. J’ai toujours voulu rester ici et si ce n’est pas possible, l’année prochaine, je serai le premier fan de la Juve. La seule chose que je peux faire, c’est travailler dur jusqu’à la fin de la saison pour essayer de gagner des titres, c’est ce qui compte« , a expliqué le buteur de 29 ans au sujet de son avenir au micro de DAZN. Cette saison, Morata a disputé 38 matches avec les Bianconeri, inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives.