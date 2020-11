Prêté à Fulham, Alphone Areola pourrait-il faire son grand retour au Paris Saint-Germain prochainement ? Le gardien n’a pas exclu l’idée.

« Il y a eu des déclarations du coach qui disait que j’allais devoir gagner ma place et que le numéro un n’était pas fixé. Je me suis dit : ‘C’est bizarre, on me fait comprendre que quelqu’un va arriver et qu’ils vont tout faire pour prendre Keylor Navas. On ne me veut pas ici‘. Ça m’a déçu en tant que joueur » a-t-il déclaré à Canal+.

« C’est ce qui m’a manqué à Paris où ça n’a pas toujours été clair. Je suis formé au club, j’ai toujours essayé de donner le maximum. Je n’ai peut-être pas été performant au moment où ils voulaient que je le sois. M’imposer à Paris ? Je suis parti, je reviens, je repars. Pour moi, c’est pour pouvoir mieux m’exprimer. Tant que je suis sous contrat, ce n’est pas fini. Je suis là. »

En effet, le contrat d’Alphonse Areola avec le PSG court jusqu’en 2024. Alors, malgré la deception, le gardien pourrait-il revenir jouer pour son club de coeur ?