Ce samedi à partir de 18 heures, le Portugal défie l’Allemagne dans le groupe F de cet Euro 2020. Un choc qui se fera sans Joao Felix forfait de dernière minute.

Mauvaise nouvelle pour l’attaquant de l’Atletico Madrid qui ne jouera pas le duel face aux Allemands cet après-midi. Joao Felix est forfait pour ce choc et souffre d’une gêne survenue lors du dernier match et la victoire 3 buts à 0 face à la Hongrie de Peter Gulasci. Fernando Santos devra aussi faire sans son latéral gauche et champion du Portugal en titre avec le Sporting Portugal, Nuno Mendes.