Malmené 6 à 0 en Espagne ce mardi en Ligue des Nations, l’Allemagne n’ira pas au bout de la compétition. Après cette lourde défaite, Mezut Özil a fait une demande à Joachim Low.

Six à zéro. Ça pique. Corrigés en Espagne, les Allemands, semblaient désabusés hier soir. Et ce sont les hommes de Luis Enrique qui se qualifient pour le Final Four de la Ligue des Nations. Une défaite historique pour la Mannschaft qui passe à la trappe. Après cette raclée, les vieux démons refont surface.

Alors qu’il a pris sa retraite après le fiasco de son équipe lors du Mondial 2018, Mezut Özil a même disparu des radars footballistique en fait. Après la raclée de cette nuit, le joueur d’Arsenal a soumis une requête auprès de son ancien sélectionneur Joachim Löw sur son Twitter. « Il est temps de rappeler Jérôme Boateng ». Contrairement au milieu de terrain, le défenseur n’a pas pris sa retraite internationale. Et est donc, toujours, disponible pour le sélectionneur allemand.