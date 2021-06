Kai Havertz, 22 ans, réalise un début de championnat d’Europe intéressant avec l’Allemagne. Bon contre la France et étincelant contre le Portugal, son pays s’enflamme et le compare à Zidane.

Récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea en étant l’unique buteur de la finale contre Manchester City, Kai Havez impression lors des deux premiers matchs de poule contre la France (défaite 1-0) et le Portugal (victoire 4-2). Durant ce match, il a ouvert son compteur but dans cette compétition. L’ancien star du football allemand, Lothar Matthaüs, compare le milieu de Chelsea à Zinédine Zidane, dans les colonnes du média allemand, Kicker : « Je le compare à Zinédine Zidane en termes de compétences, de technique, de vision de jeu et d’anticipation d’une situation. Zidane n’a pas semblé rapide, sauf quand il touchait le ballon. Havertz aussi. Il a un bon œil, un bon contrôle de balle, un bon jeu de position, une bonne technique. De plus, il joue intelligemment et utilise bien son corps. Havertz est sur une bonne route, mais l’avenir dira s’il atteindra le sommet, s’il sera un excellent joueur ou juste un très bon. »

Actuellement troisième avec 3 points dans le Groupe F, l’Allemagne jouera sa qualification le 23 juin prochain à Munich contre la Hongrie. Dans le même temps, la France affrontera, les champion d’Europe en titre, le Portugal à Budapest.