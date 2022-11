La Juventus Turin songerait à se séparer de Massimiliano Allegri au profit de Luis Enrique.

En difficultés cette saison sur le plan national et international, la Juventus Turin retrouve peu à peu des couleurs, notamment en championnat. Sur quatre victoires consécutives, la Vieille Dame se retrouve en cinquième position avec 25 points au compteur. De bon augure mais loin d’être suffisant aux yeux de la direction turinoise qui souhaiterait lancer les grandes manœuvres. Le destin de Massimiliano Allegri ne tiendrait plus qu’à un fil.

En effet, d’après les informations diffusées par El Chiringuito, la Juventus Turin songerait à se séparer de Massimiliano Allegri. Un départ serait prévu dès l’été prochain et le nom de son remplaçant circule, Luis Enrique. Libre à l’issue du mois de décembre soit après le Mondial avec l’Espagne, le technicien pourrait être tenté par un retour en club d’autant plus que la Vieille Dame préparerait une offre de 10 millions d’euros par an pour le convaincre.