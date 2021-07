De retour sur le banc de la Juventus Turin cette saison, Massimiliano Allegri aurait pourtant pu devenir le coach d’un autre très grand club européen.

L’entraîneur italien a refusé de devenir coach du Real Madrid il y a quelques semaines. Présent en conférence de presse ce mardi, Massimiliano Allegri a avoué qu’il avait été approché par les Merengues avant de finalement dire non à la proposition espagnole. « J’ai dit non au Real Madrid. Je dois remercier le président Florentino Perez pour l’opportunité qu’il m’a donnée. J’ai réfléchi et j’ai choisi la Juventus. C’était un geste d’amour, » a-t-il précisé. Après ce coup dur, le Real Madrid s’est tourné vers un autre technicien italien en la personne de Carlo Ancelotti qui a repris le flambeau.