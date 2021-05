Toujours pisté par le Real Madrid, Massimiliano Allegri pourrait prendre la place de Zidane sur le banc des Merengues tandis que le Français irait relever un nouveau défi en Serie A.

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en 2019, Massimiliano Allegri fera son retour aux affaires la saison prochaine. Le technicien italien de 53 ans l’a déjà avoué à ses proches, sans pour autant donner de détails concernant son futur challenge. Après la saison en demi-teinte d’Andrea Pirlo avec la Juventus Turin, le nom d’Allegri circule de nouveau dans les couloirs de la Vieille Dame. Pas étonnant vu les excellentes relations entre ‘Max’ et Andrea Agnelli, le propriétaire de la Juve, qui préfère pour l’instant démentir la rumeur. Mais comme l’indique le Corriere dello Sport dans son édition du jour, Allegri serait également en contact avec les dirigeants du Real Madrid. Là encore, ce n’est pas une nouveauté, puisque l’ancien Turinois a déjà refusé de prendre les rênes des Merengues en 2018.

Une perspective qui l’emballerait bien plus aujourd’hui, après avoir passé un an loin des terrains. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a toujours été un admirateur de l’ancien entraîneur de la Juventus et l’imagine bien gérer la transition entre le cycle qui se termine et le nouveau qu’il veut ouvrir. Tout pourrait s’accélérer si le club espagnol ne remporte ni le championnat, ni la Ligue des champions et que Zinedine Zidane est poussé vers la sortie. Passé par la Juve en tant que joueur, le Français pourrait alors rebondir sur le banc des Bianconeri pour le plus grand bonheur des tifosi. Affaire à suivre…