Tout proche de rejoindre le Real Madrid la saison dernière, Massimiliano Allegri ne regrette pas une seconde son choix d’avoir snobé les Merengue pour prendre les rênes de la Juventus Turin.

« Je n’ai absolument aucun regret et je le dis avec une grande sérénité », a lancé le technicien italien en conférence de presse. « J’étais très heureux de revenir à la Juventus. De plus, mon fils de 10 ans vit ici à Turin et c’est donc une décision que j’ai prise pour cette raison également. Évidemment, je voulais toujours travailler pour la Juventus, pour construire quelque chose d’important au cours des quatre prochaines années. Par conséquent, je n’ai aucun regret car je me considère très chanceux de faire ce que je fais. Je fais le travail que j’aime et je le fais à un bon niveau. J’ai obtenu de bons résultats au cours de ma carrière et je veux réaliser davantage de choses avec ce club. Nous travaillons très bien ensemble et je suis heureux d’être ici. »