Absent avec Newcastle United depuis plusieurs semaines Allan Saint-Maximin a rassuré tout le monde sur sa santé. L’ancien niçois va bien et le confirme sur un live Insta.

Hier soir sur son compte perso il a réalisé un live et explique que tout va bien et qu’il n’a pas contracté le virus comme l’avait indiqué « Sky Sports » il y a quelques heures. L’attaquant des Magpies a démenti cette information et les supposés problèmes qu’il aurait avec Steve Bruce. « Je me sens bien, c’est tout ce que vous avez besoin de savoir. Je pense que cela se voit à ma tête que je en suis pas affecté par quoi que ce soit », a lâché l’ancien niçois.