Sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie depuis 2018, Djamel Belmadi veut poursuivre l’aventure jusqu’au Mondial 2022.

Après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2019 avec les Fennecs, le technicien compte bien participer au Mondial 2022 au Qatar avec l’Algérie. Invité sur beIN Sport, Belmadi a évoqué son avenir à la tête de la sélection. « Quand j’étais joueur, j’ai essayé d’avoir un plan de carrière, qui a été plus ou moins respecté. J’ai donné le meilleur de moi-même en étant ambitieux. Mais pour cette carrière de coach, il faut vraiment avoir beaucoup d’humilité. Car ce métier est tellement aléatoire, et dépend de beaucoup de choses. Notamment des joueurs. Ce sont eux les acteurs principaux. Je n’ai donc pas de plan de carrière. Je suis avec l’Algérie, et à 2000%. Le Mondial, n’est pas un objectif moindre. Je ne peux pas penser à faire quelque chose d’autre. Aujourd’hui c’est l’Algérie et rien que l’Algérie », a indiqué le sélectionneur algérien.