Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, était en conférence de presse à la veille d’affronter le Burkina Faso (mardi 17h) lors de la dernières journées des qualifications à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Face aux médias, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est resté flou sur son avenir.

Djamel Belmadi sera-t-il à la tête de la sélection Algérienne après la Coupe du Monde si les Fennecs arrivent à se qualifier ? C’est une question qui pour le moment n’a pas de réponse puisque Djamel Belmadi ne s’est pas prononcé lorsqu’un journaliste lui a posé la question ce lundi à la veille du choc face au Burkina Faso.

« Les détails du contrat ne seront pas un problème pour mon avenir, a rassuré le technicien. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de savoir si je suis encore capable d’apporter plus, si j’ai la force et l’énergie de convaincre, d’aller plus haut. Le métier est usant. Dans le football, il y a des cycles, peut-être que les joueurs voudront entendre un autre discours, travailler autrement. On a encore le temps avant de penser à tout ça », explique le champion d’Afrique 2019.

En attendant, l’Algérie champion d’Afrique en titre, disputera la prochaine CAN au Cameroun en Janvier prochain. Mardi à 17h, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont besoin d’un nul face aux étalons pour conserver la tête du groupe A et se qualifier pour les barrages où seulement cinq nations africains obtiendront leur billet pour le Qatar.