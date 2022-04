Selon les informations de DZ Foot, Djamel Belmadi va prochainement prolonger son contrat avec la Fédération Algérienne jusqu’à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Il y aura également l’objectif d’atteindre le dernier carré de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu en Côte d’Ivoire.

Après une Coupe d’Afrique des Nations désastreuse et une terrible élimination lors des barrages qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, Djamel Belmadi aura l’occasion de se rattraper. Alors que son contrat arrive à son terme en fin d’année, DZ Foot annonce que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ou encore du Paris Saint-Germain va prochainement prolonger son contrat jusqu’en 2026. Il aurait pour objectifs désormais d’atteindre les demi-finales de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire et évidemment de se qualifier à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord.