La pilule a toujours du mal à passer. L’Algerie, battue par le Cameroun à domicile (1-2 ap) en barrages de la Coupe du monde 2022, n’accepte pas la sanction et pointe du doigts les décisions de l’arbitre Bakary Gassama. À tel pointe que le pays a déposé un recours auprès de la FIFA. Saïd Benrahma s’est exprimé à ce sujet.

«C’était un peu dur. On attend le verdict de la FIFA dans ce dossier. Ceux qui ont suivi la rencontre ont pu voir les erreurs d’arbitrages. C’est difficile de perdre de cette manière et de ne pas se qualifier. S’il n’y avait pas eu ces fautes, nous aurions accepté la situation et la défaite. Il y a beaucoup d’amertume», a déclaré Benrahma au micro de beIN Sports.

«Nous avons donné le meilleur de nous-même. Après quatre années de travail acharné, tout s’envole de cette façon. C’est dur à digérer. Mais c’est le football. Si le verdict de la FIFA n’est pas en notre faveur, il faudra se tourner vers le futur. Nous allons encore travailler et essayer de se qualifier à la Coupe du monde.»

Pour rappel, la FIFA doit donner son verdict jeudi prochain.