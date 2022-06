Alors qu’il a appelé 7 nouveaux joueurs lors du dernier rassemblement : Anthony Mandrea, Akim Zedadka, Yanis Hamache, Abdelkahar Kadri, Billal Brahimi, Bilel Omrani et Riad Benayad, Belmadi ne compte pas en rester la. En interview pour FAF TV, le coach des Algériens a fait une grande annonce concernant les binationaux.

« Il y a des choses que j’ai endossées sous la pression, il n’y a aucun problème. Comme si on ne savait pas qui était bon et qui était susceptible de renforcer l’équipe nationale. Mais on ne parle pas. On n’est pas là pour raconter nos vies tous les jours. Mais on y travaille, c’est certain. On en récolte aujourd’hui les fruits. Ils n’ont pas encore rejoint l’équipe nationale mais les discussions sont un peu plus précises. Elles tendent vers des décisions qui iront dans ce sens et un engagement à terme. Au mois de septembre ou en mars prochain. Il y a un vrai changement dans la décision de nous rejoindre », a lancé Belmadi.

Rayan Aït-Nouri, Yacine Adli, Amine Gouiri ou encore Houssem Aouar, sont courtisés par la FAF. Et pourraient donc bientôt faire le choix de défendre les couleurs de l’Algérie.