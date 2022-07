Dans une interview accordée à Nice-Matin, Andy Delort, international Algérien, annonce avoir eu une discussion avec Djamel Belmadi, sélectionneur des fennecs. L’attaquant, qui a refusé de jouer la CAN 2022, pourrait être appelé pour participer aux éliminations à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Andy Delort va faire son grand retour en sélection algérienne. Alors qu’il a refusé, en janvier dernier, de disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2022 avec les Fennecs, l’attaquant de l’OGC Nice n’a plus été convoqué par le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, qui n’a cessé de fustiger le comportement et l’attitude d’Andy Delort. Ce dernier annonce dans les colonnes de Nice-Matin son retour en sélection algérienne après avoir eu une discussion avec Djamel Belmadi : « On a discuté avec le sélectionneur. C’était nécessaire. Je suis de nouveau à sa disposition. Je saurai bientôt si je vais retrouver les autres Niçois. » L’ancien montpelliérain devrait donc porter de nouveau le maillot de la sélection algérienne dès le mois de septembre où les fentes disputeront des matchs de qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui se jouera en Janvier 2024 en Côte d’Ivoire.