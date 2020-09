Annoncé sur le départ, Alexandre Lacazette a remis les choses au clair. Souvent imaginé comme malheureux dans son club, le Français s’est pourtant dit épanoui.

“Je suis vraiment heureux. Il n’y a que la presse qui dit que je suis malheureux et que je veux partir. Mais moi, depuis le début, je dis que je suis heureux avec Arsenal et que je veux jouer et gagner des titres. Nous avons gagné un titre le mois dernier, donc je suis heureux avec Arsenal“, a déclaré Lacazette lors d’une interview accordée à BT Sports.