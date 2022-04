Très apprécié par la famille Agnelli, Alessandro Del Piero devrait faire son retour chez la Juventus Turin. Son poste n’a néanmoins pas filtré.

Star emblématique de la Juventus Turin, Alessandro Del Piero serait sur le point de faire son grand retour dans le Piémont. Après avoir porté les couleurs turinoises pendant presque 20 ans, l’ancien buteur écrira une nouvelle page de son histoire. Selon les informations de la presse italienne, relayées par Todo Fichajes, la famille Agnelli, propriétaire du club, apprécierait particulièrement son profil et serait prête à lui proposer le poste de président et ainsi pousser Andrea Agnelli vers la sortie. Un poste de directeur sportif est également évoqué. Alessandro Del Piero a confirmé à son entourage qu’il avait une proposition, mais n’a ni confirmé la position ni donné plus de détails à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, ce qui est clair, c’est que son arrivée devrait impliquer de nombreux changements en interne, y compris sur le banc, alors que Massimiliano Allegri semble plus fragilisé que jamais.