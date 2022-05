Prêté par Manchester United au FC Séville, Anthony Martial connaît des débuts difficiles. Un échec annoncé d’une valeur de 7 millions d’euros dont l’écurie andalouse ne peut pas se permettre.

« Son transfert a été moins cher qu’on ne le pense, mais ça reste un pari important, même pour six ou sept millions d’euros. Malheureusement, il a été difficile d’analyser la performance de Martial quand il était blessé, et maintenant il est de nouveau délicat de le faire. Mais je ne ferme pas la porte, même s’il y a beaucoup de choses à voir et pour lesquelles on doit discuter avec le joueur en fin de saison« , a déclaré Monchi dans un entretien accordé à Radio Sevilla.

Arrivé cet hiver sous la forme d’un prêt alors qu’il était en situation d’échec à Manchester United, Anthony Martial ne fait pas mieux du côté de Séville. A 26 ans et après 8 matchs disputés en Liga, le Français déçoit. Si la direction andalouse pensait s’attacher ses services en fin de saison, elle a désormais des doutes sur la viabilité d’un tel accord.