Séparés depuis 2017, la candidate de télé réalité Emilie Nef Naf et le footballeur Jérémy Ménez ont officiellement annoncé leurs retrouvailles ce samedi soir.

Emilie Nef Naf, gagnante de Secret Story 3 et actuellement en tournage sur Mamans et Célèbres (TFX), a partagé une photo sur son compte Instagram sur laquelle on la voit avec Jérémy Menez, plus amoureux que jamais.

Tous deux ont eu ensemble deux enfants : Maëlla en 2012 et Menzo en 2014. En 2016, Emilie Nef Naf et Jérémy Menez s’étaient séparés avant de se remettre ensemble quelques mois plus tard puis de mettre définitivement fin à leur relation en 2017.