Le Lyonnais Rayan Cherki, 18 ans, a livré ses ambitions dans un entretien accordé à Onze Mondial. Extrait.

« L’itinéraire parfait serait le suivant : marquer l’histoire de l’OL, puis marquer l’histoire de plein d’autres clubs, et donc marquer l’histoire du football. On sait tous que le club de mes rêves, c’est le Real Madrid (sourire). Rejoindre le plus grand club du monde, ce serait beau. Voilà l’itinéraire parfait, celui que j’ai en tête. Je me lève tous les matins pour ça : atteindre mes rêves. »