Il en a marre et il le dit. Joshua Kimmich, l’homme à tout faire du Bayern Munich espère vraiment que la valse des entraineurs cesse en Bavière.

« J’ai eu beaucoup d’entraîneurs tout au long de mes six ans ici, et c’est quelque chose qui j’espère vraiment, ne va pas s’éterniser. J’espère que la signature de notre nouvel entraineur a été pensé à plus long terme », a expliqué l’international allemand à Spox.

Pour rappel, Hans Flick a été remplacé pare Julian Nagelsmann.