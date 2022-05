En dépit d’une deuxième partie de saison moins reluisante, Mohamed Salah n’a pas déçu cette saison et se voit même comme le meilleur.

Logiquement élu meilleur joueur du championnat anglais par les journalistes, l’attaquant de Liverpool ne se la joue pas modeste, pour une fois. Interrogé par beIN Sports, le Pharaon se juge comme le meilleur attaquant cette saison, non seulement en Angleterre, mais aussi dans le monde entier. « Si vous me comparez à n’importe quel joueur à mon poste, pas seulement dans mon équipe mais dans le monde entier, vous constaterez que je suis le meilleur. Je me concentre toujours sur mon travail et je fais de mon mieux et mes statistiques sont la meilleure preuve de mes paroles« , ajoute Mohamed Salah.

Cette saison, l’attaquant des Reds a marqué 30 buts en 48 matchs toutes compétitions confondues et est actuellement le meilleur buteur du championnat anglais. Il est d’ailleurs un des favoris pour le Ballon d’Or 2022.

Africa Top Sports