Cristiano Ronaldo a été testé positif au coronavirus ce mardi. Pourtant, sa soeur (et peut-être même sa mère), ne croit pas du tout en ce virus. Sur les réseaux sociaux, Katia Aveiro a publié un mystérieux message laissant pensé à une théorie du complot…

“S’il faut que Cristiano réveille le monde, alors c’est un prophète, il est envoyé par Dieu. Plusieurs milliers de personnes ont cru à cette pandémie, aux tests et aux mesures sanitaires. C’est la plus grosse arnaque que j’ai vue depuis ma naissance” a écrit la soeur du footballeur portugais sur les réseaux sociaux avant de poursuivre : “Aujourd’hui j’ai lu une phrase que j’approuve, et qui disait: ‘Assez de ce monde de marionnettes’. Ouvrez les yeux.”

Cristiano Ronaldo a été testé positif au coronavirus ce mardi. En déplacement avec l’équipe nationale portugaise, il s’est directement rendu à Turin pour effectuer sa quarantaine.