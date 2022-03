Préféré à Alban Lafont dans les cages du FC Nantes en Coupe de France, Rémy Descamps a porté les siens vers les sommets. Décisif lors de la séance des tirs au but, le Canari est aux anges.

« C’est à moi de prendre le maximum d’infos pour essayer d’aller au bon endroit, leur mettre la pression. C’est ce que j’ai fait dès le premier tir au but, je suis entré dans la tête de Ben Yedder. Ça a payé, je la sors bien et ils ont la pression derrière. Le public a bien poussé aussi derrière. Tout nous a réussis. J’avais les infos comme quoi il croisait ses penaltys. Au vu de sa prise d’élan, j’ai décidé de plonger à gauche, et ça nous a réussis. Il n’a pas croisé. C’est aussi l’instinct qui m’a fait aller de côté là« , a lâché Rémy Descamps pour Ouest France.