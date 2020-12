Le président du PSG a essayé de convaincre la LFP d’attaquer en justice Didier Quillot et Nathalie Boy de la Tour après la catastrophe Mediapro.

Nasser est monté dans les tours. Furieux de l’attitude de Mediapro qui a refusé de payer ses deux dernières échéances des droits TV de la Ligue 1, soit près de 354M, a réclamé que la LFP attaque en justice ses anciens dirigeants. En effet, il a estimé que Didier Quillot, directeur général exécutif en 2018 et Nathalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue, avaient « failli dans leur mission ». Même si ce premier voulait rendre les 500 000 euros touchés à l’occasion de la signature du contrat avec Mediapro, on peut y voir un lien de cause à effet.

Mais Nasser Al-Khelaifi n’est pas le seul à décider. Et malheureusement pour lui, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel ne s’est même pas donné la peine de se pencher sur cette affaire. Selon RMC, le dirigeant parisien est désormais tellement furieux, qu’il réclame une enquête précise, pour savoir quelles sont les responsabilités des avocats et des dirigeants des clubs dans cette décision.