Alors qu’il arrive en fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba ne manque pas de prétendants. Real Madrid, Juventus, PSG, tous semble très intéressés. Mais récemment le milieu français et le président du club parisien ont été vus dans le même hôtel…

En effet le célèbre et controversé YouTuber et Streamer TheKairi78 a croisé Nasse Al-Khelaïfi et Paul Pogba dans le même hôtel. Peut-être une pure coïncidence, ou peut-être pas. Cependant, c’est assez pour laisser planer le doute.