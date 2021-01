Sébastien Haller est un nouveau joueur de l’Ajax Amsterdam. Le transfert est désormais officiel pour l’ancien attaquant d’Utrecht.

Joueur de West Ham United depuis 18 mois, l’international ivoirien change déjà de club. L’attaquant de 26 ans signe son retour aux Pays-Bas, un championnat dans lequel il a brillé avec Utrecht il y a quelques années. L’ajax Amsterdam a déboursé 22,5 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien joueur d’Auxerre selon les médias britanniques et l’Eléphant a paraphé un bail de 4 ans et demi.

« L’Ajax, le West Ham United FC et Sébastien Haller sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur franco-ivoirien à l’Ajax. L’attaquant signera un contrat qui entrera en vigueur immédiatement et durera quatre saisons et demie, jusqu’au 30 juin 2025. L’Ajax paiera une indemnité de transfert de 22,5 millions d’euros à West Ham United « , lit-on dans le communiqué publié par les Néerlandais. Haller sera donc dans le groupe ajaccide pour affronter le LOSC dans quelques semaines en seizième de finale de l’Europa League.