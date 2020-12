Le match de clôture de la 14e journée de Ligue 2 entre Ajaccio et Le Havre s’est soldé par un nul, 1-1.

Plus entreprenants que leurs adversaires ce soir, les joueurs du Havre vont multiplier les occasions avant de trouver la faille juste avant la pause par l’intermédiaire de Pierre Gibaud (40′). En seconde période, l’AC Ajaccio va garder la maîtrise du ballon et pousser les visiteurs à la faute à l’heure de jeu. Le Havre va concéder un penalty transformé par Gaëtan Courtet à la 65′ minute de jeu. Dans la foulée, l’attaquant havrais Hervé Bazile va écoper d’un carton rouge (66′), compliquant grandement la tâche de ses coéquipiers. Mais le score n’évoluera pas en fin de rencontre et les deux équipes se séparent sur un score de parité, 1-1.

Au classement, Le Havre reste à la 13e position avec toujours quatre points d’avance sur son adversaire du soir, l’AC Ajaccio, qui occupe la 15e place de Ligue 2.