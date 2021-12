Tenus en échec, les Corses voient leurs poursuivants se rapprocher après cette 17e journée de Ligue 2.

Deuxième de Ligue 2 avant le début de cette 17e journée, l’AC Ajaccio a fait la mauvaise opération de la soirée. Tenus en échec par Valenciennes (0-0), les Corses ne comptent plus qu’un petit point d’avance sur le FC Sochaux. En réussite, les Sochaliens se sont imposé (2-1) face à Pau grâce à un but à la 93e minute de Joseph Lopy.

Le Paris FC et Le Havre profitent également du nul d’Ajaccio pour recoller avec le wagon de tête. Les Franciliens ont battu Bastia (1-0) et Le Havre est allé s’imposer (1-2) sur la pelouse de Grenoble. Dans les autres matchs de la soirée, Amiens a surclassé Dunkerque (3-0), Guingamp a remporté un match spectaculaire contre Dijon (3-2) et Nancy s’est de nouveau incliné face à Quevilly-Rouen, malgré l’ouverture du score rapide de Mamadou Thiam (3′).

Les résultats de cette 17e journée de Ligue 2 :

AC Ajaccio 0 – 0 Valenciennes

Amiens 3 – 0 Dunkerque

Grenoble 1 – 2 Le Havre

Guingamp 3 – 2 Dijon

Paris FC 1 – 0 Bastia

Quevilly-Rouen 2 – 1 Nancy

Rodez 1 – 0 Nîmes

Sochaux 2 – 1 Pau