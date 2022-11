Le peuple auxerrois semble particulièrement prêt à se déplacer dans les tribunes du Parc des Princes pour soutenir son équipe lors du match face au PSG ce dimanche. En effet, toutes les places de la tribune visiteurs ont déjà trouvé preneur pour la rencontre qui se déroulera à 13h.

Le déplacement organisé par les Ultras d’Auxerre affichait déjà complet depuis un bon petit moment, mais ce mardi matin, toutes les places restantes dans le secteur visiteurs ont été vendues. Ainsi, comme dirait le légendaire Guy Roux « faut pas gâcher » une belle occasion de se rendre dans la capitale, de supporter son équipe mais aussi de voir le fabuleux trio de la MNM, Mbappé, Neymar, Messi.

Les Auxerrois ont d’autant plus raison de supporter leur équipe qu’elle a réussi brillamment à se sortir de la zone rouge en obtenant récemment un nul face à Nice et Troyes, et une victoire contre l’AC Ajaccio (1-0).