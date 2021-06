Manchester United a fait de Jadon Sancho, ailier du Borussia Dortmund sa priorité lors de ce mercato d’été. Le club anglais a fait une nouvelle grosse offre mais les allemands se montrent gourmand et réclament 100 millions d’euros.

Les discussions s’accélèrent entre le vice champion d’Angleterre et le Borussia Dortmund qualifié in extrémise pour la prochaine Ligue des Champions au sujet de Jadon Sancho. Manchester United a fait une nouvelle offre de 86 millions d’euros bonus compris mais les jaune et noir souhaitent se rapprocher de la barre des 100 millions d’euros. Le joueur qui participera à l’Euro 2020 avec la sélection anglaise dispose déjà d’un accord avec les Reds Devils. Supporters mancuniens, il vous faudra patienter encore un peu avant d’avoir une attaque Edinson Cavani – Jadon Sancho – Marcus Rashford – Anthony Martial.