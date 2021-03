Libre de tout contrat en juin prochain, Franck Ribéry n’est pas assuré de poursuivre sa carrière en Italie sous le maillot de la Fiorentina.

Dans un entretien accordé à « Sky Germany », le milieu offensif de la Viola est revenu sur son avenir, lui qui n’envisage pas de prendre sa retraite dans l’immédiat. « Bien sûr, la Bundesliga me manque. J’ai vécu mes meilleurs moments au Bayern et j’ai beaucoup gagné là-bas. Ma priorité est ici à Florence, je suis heureux ici. Nous avons encore quelques matches et nous avons besoin de points. Je veux aider le club. » A assuré le joueur de 37 ans et ancien du Bayern Munich. Ribéry reste donc assez concernant son avenir en Serie A même si pour le moment, ce n’est pas forcément le bon moment pour évoquer le sujet.

Selon la presse italienne, la Viola ne devrait pas offrir de prolongation à l’ancien Marseillais, débarqué libre à Artemio-Franchi au cours de l’été 2019. En course pour une montée en Serie A, Monza fait les yeux doux au natif de Boulogne-sur-Mer, ralenti par les blessures depuis le début de la saison 2020-2021. Toutes compétitions confondues, l’international tricolore a disputé 21 matches, pour 20 rencontres de championnat et un but. Affaire à suivre…