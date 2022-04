Pour le consultant Álvaro Benito, « l’affaire est réglée » : Kylian Mbappé rejoindra la capitale espagnole cet été.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé a encore confirmé ce week-end ne pas avoir pris de décision concernant son avenir. Si la tendance l’envoyait plutôt vers le Real Madrid après l’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions, les cartes semblent aujourd’hui rebattues. Encore étincelant samedi soir face à Clermont (6-1, trois buts, une passe décisive), le prodige de Bondy commence à semer le doute au sein des deux cadors européens.

En France, la presse annonçait cette semaine que l’optimisme était de retour dans les rangs parisiens pendant que les médias espagnols évoquaient plutôt un vent de panique dans la capitale. Invité hier soir sur le plateau de la Cadena SER, l’ancien joueur des Merengues Álvaro Benito ne perd pas espoir. Il voit les dernières déclarations de Kylian Mbappé comme un coup de bluff et assure que le Français rejoindra le Real Madrid la saison prochaine. « Le sentiment est que c’est une affaire réglée : s’il avait eu l’intention de renouveler, nous l’aurions su depuis longtemps. Mon nez me dit que c’est une affaire réglée et qu’on va avoir Mbappé en blanc la saison prochaine. Quelle paire il va former avec Benzema. Pour moi, ce serait une surprise s’il restait à Paris. »