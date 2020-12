Selon les informations de nos confrères de RMC, le Tribunal de commerce de Nanterre a validé l’accord entre Mediapro et la LFP. Les droits TV sont à nouveau sur le marché pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Téléfoot continuera de diffuser jusqu’au 31 janvier, le temps de trouver un repreneur à ces droits.

Le contrat mirifique de 800 millions d’euros par an de Mediapro n’existe plus. L’accord entre le groupe sino-espagnol et la Ligue a été avalisé par le tribunal. Selon RMC, la LFP aurait perçu un premier versement de dédommagement d’un montant de 65 millions d’euros en échange d’un engagement à ne pas déclencher de poursuite judiciaire. Un solde de 36 millions supplémentaires doit être versé en 2021. D’ici là, la LFP reprend la propriété de ses droits et peut engager les discussions avec les autres diffuseurs. On pense bien sûr en priorité à Canal +.

La chaîne Téléfoot doit continuer de diffuser la Ligue 1 jusqu’au 31 janvier 2021. Mais les salariés de Mediapro Sport France vont-ils assurer le service ? Rien n’est moins sûr. La LFP serait bien inspirée de rapidement trouver un nouveau diffuseur.