Ce matin sur les réseaux sociaux, elle est sortie du silence pour la première fois depuis sa demande de divorce avec l’ancien footballeur.

Silencieuse depuis l’annonce de son divorce avec l’ancien défenseur de l’équipe de France, Hayet Abidal a posté un message déchirant ce matin sur les réseaux sociaux. « On pardonne, jusqu’à ce que quelque chose s’effondre en vous alors, vous ne ressentez plus rien, ni pardon ni colère, mais seulement le désir de tourner la page et de plus penser à quoi que ce soit », a-t-elle partagé sur son compte Instagram.

Pour rappel, le nom de l’ancien du Barça avait ressurgi dans l’affaire Kheira Hamraoui. Agressé il y a quelques jours, la joueuse du Paris Saint-Germain avait alors indiqué aux enquêteurs que la carte sur son téléphone portable était « au nom d’un ex », en l’occurrence Eric Abidal. Furieuse après avoir découvert « la relation adultère de son mari avec Madame Hamraoui », Hayet Abidal avait ensuite demandé le divorce.