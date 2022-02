Alors que son nom est associé dans l’affaire de Kheira Hamraoui après que des audio aient fuité sur les réseaux sociaux (dans lesquels on entendrait sa voix), Presnel Kimpembe est sorti du silence, niant être dans cette affaire.

En effet, le nom de Presnel Kimpembe, qui aurait eu une relation avec Kheira Hamraoui, est ressorti lorsque des audios sont sortis sur les réseaux sociaux. Dans ces derniers, on entend une voix masculine dire « C’est une grosse folle ! Elle est partie m’inventer des histoires de ouf,. Certes, j’ai merdé avec elle. Mais c’est une psychopathe. » Les internautes n’ont pas tardé à réagir, associant cette voix à celle de Kimpembe. Mais ce dernier nie catégoriquement les faits. Dans une story Instagram, le joueur de football a pris la parole à ce sujet, sans pour autant citer la joueuse du PSG Hamraoui.

« A la suite de la récente polémique au cours de laquelle mon nom a été évoqué à tort par des personnes se qualifiant de journalistes, je tiens à affirmer que tout ce qui a pu être écrit ou dit me concernant est faux. Conscient du privilège de pouvoir exercer ce métier et des responsabilités d’un sportif de haut niveau, je m’efforce d’être aussi irréprochable que possible, dans ma vie privée comme dans ma vie publique. », a-t-il écrit.