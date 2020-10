Interrogé au sujet de l’affaire Alvaro-Neymar et de l’absence de sanction pour les deux joueurs, l’entraîneur Niçois a sévèrement taclé le président de la FFF, Noël Le Graët.

Présent ce jeudi en conférence de presse, le coach de l’OGC Nice, Patrick Vieira, n’a pas pu échapper aux questions sur la polémique du moment autour de l’affaire Alvaro-Neymar. Et face à la presse, il n’a pas mâché ses mots…

« Ce qui me dérange dans toute cette histoire, si on parle de racisme, de propos qu’on ne peut pas accepter, qu’il n’y ait pas de sanctions, ça me dérange un peu. Je pense que d’un côté comme de l’autre, il doit y avoir des sanctions. On parle de racisme, ce sont des choses qui sont inacceptables. Mais en même temps, quand on voit les propos qui ont été tenus par le président de la Fédération, je ne suis pas surpris par l’absence de sanctions. Comme ça, on n’embête personne et tout le monde est satisfait, et la vie continue. Que ce soit d’un côté comme de l’autre, des propos ont été tenus ou pas, des paroles ont été inventées, on doit aller chercher la vérité quoi qu’il arrive, pour avoir des sanctions. »