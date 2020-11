Bixente Lizarazu est totalement sous le charme des performances d’Adrien Rabiot avec l’équipe de France.

« Il est revenu à un très haut niveau avec l’équipe de France depuis le match de la Croatie. Il a encore été très bon. La complémentarité avec Paul Pogba et N’Golo Kanté est exceptionnelle dans une position hybride qui ne l’a pas trop gêné. Il jouait à un espèce de rôle d’ailier. Ce ne sera jamais un ailier de débordements mais il était au coeur du jeu en prenant l’espace pour équilibrer l’équipe », a indiqué le consultant dans Téléfoot.

Avant de poursuivre sur les améliorations proposées par Adrien Rabiot : « Il y a une époque où il chipotait un peu sur son positionnement mais là, il ne le fait pas. Il parle sur le terrain et a l’air épanoui. Surtout, c’est agréable de sentir que la relation avec Didier Deschamps est apaisée. A ce niveau-là et avec la complémentaire avec Pogba et Kanté, on tient notre milieu de terrain. »