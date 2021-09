Le milieu de terrain de l’équipe de France a accepté de revenir sur cette épisode dans Téléfoot.

Mais alors que l’on voit clairement sur les images que Véronique Rabiot interpelle les clans Pogba et Mbappé après l’élimination des Bleus à l’Euro, Adrien nie en bloc. « Il ne s’est pas passé quoi que ce soit dans les tribunes. C’était un peu surprenant d’entendre tout ça. J’ai parlé avec elle et je la crois. Quand elle me dit qu’il ne s’est rien passé, c’est la vérité. Des images d’énervement, cela peut arriver, mais qui sait ce qu’il s’est dit… Avec Paul Pogba et Kylian Mbappé ? On en a pas du tout parlé parce qu’il n’y avait rien, ni de leur côté, ni du mien. Il n’y a pas eu besoin de parler de quoi que ce soit », a-t-il affirmé.