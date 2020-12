Actuel seizième de Liga NOS avec Boavista, Adil Rami a donné une interview à Oh My Goal. Totalement déchaîné le Champion du monde.

Chauffeur de salle ? Joueur de foot ? Adil Rami possède toutes les cordes à son arc. Le joueur de Boavista a l’art mettre l’ambiance. Mais, du haut de ses 34 ans, le Champion du monde a une vraie carrière derrière lui. Passé par Valence, le défenseur central a pu se confronter aux plus grands. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tout le monde y est passé. Interviewé par Oh My Goal, le Français est revenu sur sa « pire embrouille sur un terrain de foot », et ça vaut le détour.

« C’était avec Diego Costa, on ne se connaissait pas. Et je me suis retrouvé sur tous les corners et les touches, quand je le prenais derrière, je lui mettais des patates dans les côtes. Mais des vraies patates. Il n’y avait pas la VAR. À un moment donné il a compris, il ne me collait plus. Il s’est dit « lui, il est plus fou que moi. Ah ouais, des vraies patates. »